160 мигрантов привлекли к ответственности за нарушение закона в Иркутской области

К ответственности привлекли 160 человек
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полиция Иркутской области провели рейды в рамках операции "Нелегал 2022". Правоохранительные органы выявляли тех, кто нарушил миграционный закон. За неделю удалось установить 230 нарушения, к ответственности привлекли 160 человек.
- Полицейскими проведены проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства. Подобные мероприятия реализуются на постоянной основе и направлены на пресечение совершения преступлений, а также выявление административных правонарушений иностранными гражданами в сфере миграции, - рассказали в МВД Иркутской области.
Ранее "КП-Иркутск" писала, что строителям школы в Тулуне вернули долг по зарплатам, сумма которого составила 1,3 миллиона рублей.
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