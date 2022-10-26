160 мигрантов привлекли к ответственности за нарушение закона в Иркутской области

К ответственности привлекли 160 человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области провели рейды в рамках операции "Нелегал 2022". Правоохранительные органы выявляли тех, кто нарушил миграционный закон. За неделю удалось установить 230 нарушения, к ответственности привлекли 160 человек.

- Полицейскими проведены проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства. Подобные мероприятия реализуются на постоянной основе и направлены на пресечение совершения преступлений, а также выявление административных правонарушений иностранными гражданами в сфере миграции, - рассказали в МВД Иркутской области.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что строителям школы в Тулуне вернули долг по зарплатам, сумма которого составила 1,3 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строителям школы в Тулуне вернули 1,3 млн рублей долга по зарплатам

Прокуратура вмешалась и заставила работодателя вернуть деньги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08