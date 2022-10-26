29 агрошкол Иркутской области получат субсидии на 10 миллионов рублей

На эти деньги закупят оборудование Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Иркутской области выделит субсидии для так называемых Агробизнес-школ, всего в списке получателей средств 29 организаций. Они находятся в 18 разных муниципалитетах. Субсидии выделят для одной цели - обновления и закупки специального оборудования.

- Наибольшее число школ-получателей субсидии на обновление материально-технической базы агробизнес-образования в Братском районе, Боханском, Слюдянском, Аларском, Тайшетском, Усольском районах, - рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, проект "Агробизнес-школа" действует в регионе с 2014 года. Главной целью стало развитие сельских территорий Приангарья и формирование новых кадров в сельхоз отрасли.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутской области по какой-то причине повторно зацвел багульник - обычно цветение происходит в мае, а не в октябре.

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