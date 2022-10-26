Дума Иркутска: рассмотрен вопрос о строительстве приютов для бездомных животных.

Актуальную тему строительства приютов рассмотрели 26 октября на депутатских слушаниях по инициативе председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева.

По словам Александра Ушакова, начальника управления правовой работы Службы ветеринарии Иркутской области, правительство региона готовило концепцию строительства приютов, но реализация проектов временно перенесена, так как сейчас региональное правительство оказывает грантовую поддержку НКО. С помощью такого дополнительного финансирования организации приобретают автомобили для транспортировки животных, обустраивают новые вольеры, медицинские блоки. В первом квартале 2023 года будет проведена оценка работы НКО и проанализирована в региональном правительстве, после чего снова возобновят обсуждение строительства питомников.

Кроме того, планируется увеличить тариф на отлов, содержание и стерилизацию животных без хозяев. Сейчас он составляет 5900 рублей на одно животное и не изменялся с 2020 года. Но сумма должна стать около 10 тысяч рублей. Этот вопрос обсудят депутаты Законодательного Собрания на ноябрьской сессии.

- Все мы прекрасно понимаем, что с каждым годом бездомных собак в городе становится все больше, и мер, которые предпринимаются сегодня, и выделяемых средств недостаточно, чтобы справиться с проблемой, - прокомментировал Евгений Стекачев. - Как мне видится, единственно верным решением станет создание на территории города муниципального приюта для таких животных, но при условии субсидирования проекта из областной казны. Да, этот приют не будет рентабельным, но у нас есть опыт поддержки городских МУПов, которые выполняют свои функции и помогают поддерживать качество жизни горожан на должном уровне. А в данном случаем мы говорим еще и о безопасности наших граждан.

Государственная Дума РФ 22 июня 2022 года постановила разработать проект по созданию сети типовых приютов для животных по всей стране с софинансированием из федерального бюджета. Для них в Иркутской области подобраны земельные участки в Братске, Тулунском районе и в деревне Московщине Иркутского района. Но федеральный проект в настоящее время еще не разработан.

Этот вопрос, с учетом проработки возможности строительства муниципального приюта для бездомных животных с финансовой поддержкой регионального правительства, Депутатский корпус снова заслушает в ноябре текущего года. Кроме того, народные избранники поддержали предложение вице-спикера Юрия Коренева по обращению к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой предусмотреть в региональном бюджете средства для содержания 1500 - 2000 собак в питомниках на протяжении полугода, бесплатной кастрации и стерилизации животных, у которых есть владельцы, и рядом других инициатив.