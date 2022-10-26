Администрация Иркутска объявила сбор средств для семей, пострадавших от падения Су-30

Люди уцелели каким-то чудом Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Администрация Иркутска опубликовала сообщение об открытии сбора средств для семей, на дом которых рухнул самолет Су-30. Их сейчас определили во временное жилье, вещи, мебель и другое имущество уничтожило крушение аппарата.

- В результате авиационного происшествия 4 взрослых и 1 ребенок школьного возраста лишились жилья, мебели, бытовой техники и личных вещей. Семьи нуждаются в финансовой поддержке для приобретения необходимого, а главное зимней одежды, - объяснили в мэрии.

Соорганизатором сбора выступил благотворительный фонд "Оберег". Для того, чтобы пожертвовать сумму денег, необходимо посмотреть реквизиты счета на официальном портале администрации.

Ранее "КП-Иркутск" писала, как сейчас живут пострадавшие от крушения самолета семьи. Корреспонденты продолжают оставаться на связи с Ольгой Милешиной. Она и ее семья, 7-летний сын и мама, чудом остались живы при крушении СУ-30СМ в Иркутске. А вот от их дома практически ничего не осталось. Сейчас пострадавшие пытаются заново выстраивать свою жизнь. Главное уже сделано: восстановлены практически все документы, получена денежная компенсация от властей, найдено временное жилье и есть одежда для ребенка.

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