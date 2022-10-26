Штаб Иркутской области принял 906 заявок на получение помощи от семей мобилизованных

Параллельно в Иркутске открыли сбор средств для помощи мобилизованным Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области штаб #МЫВМЕСТЕ, который создан для помощи мобилизованным и их семьям, принял 906 заявок на поддержку. Они попросили помочь им с заготовкой дров и другими бытовыми вопросами. Из них уже выполнили 773 запроса. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Еще более четырех тысяч звонков поступило на горячую линию 122 с заявками на получение юридической или психологической помощи. Все заявки отработаны, - заявила министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова.

В помощи семьям мобилизованных принимают участие 600 волонтеров, они работают в разных муниципалитетах региона. Ранее "КП-Иркутск", что администрация Иркутска опубликовала сообщение об открытии сбора средств для семей, на дом которых рухнул самолет Су-30. Их сейчас определили во временное жилье, вещи, мебель и другое имущество уничтожило крушение аппарата.

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