Отключение отопления в Иркутске 27 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 27 октября анонсировали в компании, ответственной за состояние теплосетей города. В пресс-службе принесли извинения и объяснили, почему горожане снова окажутся без тепла в квартирах. Причиной стали ремонтные работы, они станут превентивными мерами против аварий зимой.

Отключение отопления в Иркутске 27 октября

- Проведём ремонт тепловой сети по улицам Клары Цеткин, 17, Красноармейская, 18, Полярная, 87 и улице Волжская, 51. По улице Трилиссера, 87 ремонт проведет УК "ЮУЖКС". По улице Ширямова ремонт тепловой сети проведет ООО "Иркутская теплосетевая компания", - рассказал оператор теплосетей.

Отключение отопления в Иркутске 27 октября затронет улицы четырех округов города: Свердловский, Ленинский, Октябрьский и Правобережный. Конечно, не все дома будут отключены от тепла. Точные адреса можно посмотреть в таблице. Отключение начнется уже с 9 утра.