Рабочие в Иркутске закончили ремонт улицы Карла Маркса к концу октября

Реконструкция началась еще в апреле 2022 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска объявили об окончании благоустройства по улице Карла Маркса. Для проверки качества выполненных работ приехал мэр Руслан Болотов вместе со спикером городской думы Евгением Стекачевым.

- Реконструкция велась на большом участке от бульвара Гагарина до улицы Ленина. Общая протяженность обновленной территории – 1,1 километра (по 550 метров в каждую сторону). На улице выложили тротуары из гранита. Из этого же материала сделаны бордюры и обрамления у деревьев. Впервые в Иркутске обустроили цельногранитные пандусы и тактильные плитки для маломобильных граждан, - рассказали в пресс-службе.

Наконец-то заменили освещение, а точнее фонари, которые имели конструкцию 70-х годов прошлого века. Благоустройство улицы Карла Маркса стало одним из самых крупных проектов в городе в 2022 году. Реконструкция стартовала в апреле 2022 года.

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