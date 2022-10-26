Спортсменам из Иркутской области раскрыли метод получения кубиков пресса

Определенная еда любит накапливаться жиром в определенных частях тела Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы добиться появления кубиков пресса, "пахать" в зале недостаточно. Конечно, очень важно правильно питаться при этом. Но что конкретно можно и нельзя есть? И в каких количествах? Об этом рассказала фитнес-тренер, нутрициолог, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко в интервью NEWS.ru.

- Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд. Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за неё хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме, и, как следствие, появляются отеки, - заявила Минжуренко.

При этом очень важно правильно употреблять пищу: то есть, тщательно ее пережевывать. Когда она хорошо пережевана, еда занимает меньше места в желудке.

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