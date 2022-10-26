Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 октября 2022 13:58

Психолог объяснила мотивацию иркутян, страдающих игроманией

Если бы во главе угла были деньги, такие люди бы останавливались после первого проигрыша
Дарья БОЛЕСОВА
После проигрыша игроман пытается отыграться, но это замкнутый круг

После проигрыша игроман пытается отыграться, но это замкнутый круг

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Психолог Марина Гладышева рассказала, что главным стимулом для тех, кто играет в азартные игры или ставки, является не заработок, а внутреннее самоощущение. Часто к играм прибегают те люди, у кого в других сферах жизни, таких как работа и личная жизнь, не складывается. Такой же принцип распространяется и на жителей Иркутской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Сама игра зачастую дает ощущение, что все может получиться на фоне неудач в других областях. Также надо понимать, что зависимость от ставок, как и любая зависимость, является процессом деструктивным. Она негативно отражается на жизни, как, к примеру, алкоголизм, - поясняет Гладышева.

Также она отметила, что игроманы постоянно пытаются "отыграться". Это является механизмом защиты: человек пытается найти выход из ситуации там же, где нашел вход в нее. Однако, это превращается в замкнутый круг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08