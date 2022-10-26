Психолог объяснила мотивацию иркутян, страдающих игроманией

После проигрыша игроман пытается отыграться, но это замкнутый круг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Психолог Марина Гладышева рассказала, что главным стимулом для тех, кто играет в азартные игры или ставки, является не заработок, а внутреннее самоощущение. Часто к играм прибегают те люди, у кого в других сферах жизни, таких как работа и личная жизнь, не складывается. Такой же принцип распространяется и на жителей Иркутской области. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Сама игра зачастую дает ощущение, что все может получиться на фоне неудач в других областях. Также надо понимать, что зависимость от ставок, как и любая зависимость, является процессом деструктивным. Она негативно отражается на жизни, как, к примеру, алкоголизм, - поясняет Гладышева.

Также она отметила, что игроманы постоянно пытаются "отыграться". Это является механизмом защиты: человек пытается найти выход из ситуации там же, где нашел вход в нее. Однако, это превращается в замкнутый круг.

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