На трассе "Сибирь" водитель БМВ погиб под колесами КамАЗа с консервами

На месте аварии образовался затор Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники МВД Иркутской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием БМВ и КамАЗа. Вечером на трассе "Сибирь" в Зиминском районе столкнулись легковушка и грузовик, первая машина неожиданно вылетела на встречную полосу. Известно, что КамАЗ перевозил консервы из Владивостока в Красноярск.

- В результате случившегося мужчина, находившийся за рулем легковушки, получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение города Саянска, где в последующем скончался, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на этом участке затруднено движение, инспекторы ГИБДД регулируют его и проводят проверку.

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