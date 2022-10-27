Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 27 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 октября ожидается с небольшой облачностью и, что хорошо – без осадков. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 27 октября

- Погода в Иркутске 27 октября: в городе небольшая облачность, осадков не ожидается, - говорят метеорологи. – Будет дуть в течение дня юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем ожидаем температурных показателей до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, высокое – 731 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 27 октября также не принесет осадков в районах и муниципалитетах. Ветер в Приангарье «гуляет» юго-западный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/с и порывами до 12 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +2…-3.

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