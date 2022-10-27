Участки под строительство приютов для бездомных собак нашли в Иркутске Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске подобрали участки для строительства приютов для бездомных домашних животных. Они находятся на территории Иркутского района – в деревне Московщина, а также в Братске и Тулунском районе. Об этом сообщает пресс-служба Думы города Иркутска.

Вопрос о бродячих животных накануне рассматривали депутаты. Они напомнили, что в июне этого году Госдума РФ постановила разработать проект по созданию сети типовых приютов для животных по всей стране с софинансированием из федерального бюджета.

- Пока что федеральный проект еще не разработан, - отметили народные избранники.

В данный момент помощь таким организациям идет через гранты. На эти деньги покупаются автомобили для перевозки бродяжек, а также новые вольеры, медблоки. В течение первых трех месяцев 2023 года специалисты оценят эту работу и вероятно снова вернутся к обсуждению строительства питомников.

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