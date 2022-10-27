На Волгоградской улице в Иркутске досрочно завершили ремонт дороги. Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В Иркутске завершили ремонт улицы Волгоградская досрочно. Сдать объект должны были в конце ноября, но сейчас уже ведутся работы по подготовке к его сдаче. На данной улице заменено 600 метров асфальта на автодороге и на тротуарах, установлены бордюры, ограждения и ливневки. Разметка на дорогу уже также нанесена. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Еще подрядчик провел переустройство наружного освещения, - отметили в мэрии. – Кстати, на данном объекте работы велись сообща с ресурсоснабжающей организацией. Перед ремонтом улицы на всей ее протяженности заменили инженерные сети.

Напоминим, накануне также сообщалось о том, что в столице Приангарья завершилось обустройство улицы Карла Маркса. На улице выложили тротуары из гранита. Из этого же материала сделаны бордюры и обрамления у деревьев. Что еще нового на центральной улице - читайте здесь.

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