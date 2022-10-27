Школу и детский сад построят после сноса самостроя в Ленинском районе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Ленинском районе Иркутска начался снос самовольно возведенных объектов. На освободившихся площадях планируется возвести учреждения образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- В районе дома № 5 на улице Генерала Доватора после сноса самовольно возведенного гаража земельный участок войдет в территорию, на которой планируют строительство детского сада на 350 мест, - отметили в мэрии.

Также в ближайшее время будет освобождена земля площадью в 12 000 «квадратов». Там снесут недостроенное капитальное здание пилорамы и две линии для переработки леса, плюс хозпостройки. На данном участке построят школу, в которой смогут учиться две сотни ребятишек.

Кстати, самострой обнаружен специалистами и в Свердловском районе – это гараж в районе улицы Тургенева. Его снесут, он мешает реконструкции путепровода на Джамбула.

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