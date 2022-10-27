Иркутская область и Росагролизинг договорились о сотрудничестве

Иркутская область и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Иркутская область и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество направлено на усиление технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- Соглашение позволит упростить процесс подачи необходимых документов для приобретения техники сельхозпроизводителями, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Отмечается, что именно через эту компания в регионе приобретают четвертую часть все субсидированной техники и оборудования.
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