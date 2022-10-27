Демонтаж 204 объектов на территории Усольехимпром завершат в ноябре Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье работы по демонтажу зданий на территории Усольехимпрома идут с опережением графика. Из 204 объектов демонтированы уже 182. С такой скоростью работы завершатся уже в ноябре, хотя изначальный срок их окончания стоял на апрель. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.

Ход работ губернатор региона обсудил с председателем Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.

- Обговорили вопрос по цеху 94, который входит в проект ликвидации накопленного экологического вреда, - отметил Игорь Кобзев. - Объект обследовали специалисты. Определен состав накопленных здесь химических веществ. Все емкости герметичны и не представляют угрозы. Риска попадания веществ в атмосферу нет. Сейчас цех производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния – под постоянным контролем.

Цех также будет демонтирован, отходы утилизируют.

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