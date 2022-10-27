Депутат из Черемхово Роман Колесников мобилизован в ВС РФ. Фото: мэрия города Черемхово

Депутата Думы города Черемхово Романа Колесникова мобилизовали в вооруженные силы Российской Федерации. Накануне, 25 октября, он уже уехал в учебный центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Черемхово.

- Если Родина позвала, значит нужно идти, - прокомментировал свое отправления на обучение в рамках частичной мобилизации Роман Колесников. - В это сложное время мы все равны. Мы все ответственны за будущее нашей страны.

Известно, что 32-летний народный избранник служил срочную службу в роте охраны космодрома «Восточный». До того, как мобилизоваться, черемховец, работал в отделе по молодежной политике Черемхово, руководил военно-спортивный клубом, занимался воспитанием молодежи, тренировал ребят, вел занятия рукопашным боем.

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