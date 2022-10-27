Два человека погибли на пожаре в гараже в Железногорске-Илимском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу и сообщили о пожаре в одном из гаражей в Железногорске-Илимском. Из-под ворот строения на улицу шел дым. Приехавшие на место спасатели обнаружили погибших 56-летнего мужчину и 53-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Кирпичный одноэтажный гараж был не заперт и наполнен дымом, - говорят с МЧС региона. - Пожар произошел в подвале гаража. Потушить его удалось за считанные минуты.

Дознаватели МЧС России работают на месте трагедии, им предстоит узнать причину пожара.

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