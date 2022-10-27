Иркутское театральное училище празднует 60-летие

Иркутскому театральному училищу 60 лет. Актеры приготовили для горожан в подарок серию показов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутское областное театральное училище отпразднует свое 60-летие. В связи с юбилеем учреждение культуры готовит подарки горожанам – это, разумеется, учебные спектакли. Показы пройдут с 1 по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

- Педагоги и студенты подготовили премьеру музыкально-литературной композиции «Безумный сердца разговор», показы учебных спектаклей «Без вины виноватые», «Чайка» и «Воробышек», - говорят в училище. - Билеты на спектакли можно приобрести на нашем сайте, в том числе, по Пушкинской карте.

Кроме этого, перенять толику мастерства у педагогов Иркутского театрального училища могут и актеры любительских театров, так и мастера своего дела – в культурном учреждении проведут серию мастер-классов, творческих встреч, а еще к юбилею откроется вернисаж с фотографиями.

Стоит отметить, что в театральном училище Иркутска готовят актеров театра и кино, режиссеров, а также (с 2018 года) артистов балета.

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