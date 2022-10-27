Мошенники заблокировали приложение банка и похитили 2 миллиона у жителя Иркутской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчина, на которого мошенники оформили кредит в 2 миллиона рублей, обратился в полицию Тулуна с сообщением о том, что его обманули телефонные аферисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

-Как установили полицейские, потерпевшему поступил звонок от якобы сотрудника безопасности банка, который сообщил, что неизвестные оформили на мужчину кредит, а для возврата денег необходимо назвать номер карты и зайти в личный кабинет, - сообщают подробности в полиции. - Доверчивый мужчина выполнил все требования звонившего, после чего приложение банка перестало работать.

Скорее всего, житель Нижнеудинского района удивился, но и только. Пришлось выяснять, в чем дело, у сотрудников банка. Уже у настоящих. Так 41-житель Нижнеудинского района и узнал, что на его имя в самом деле мошенниками оформлен кредит - на крупную сумму, 2 миллиона рублей. Поняв, что случилось, он и обратился в МВД.