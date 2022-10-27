Иркутянин случайно переехал спящую под колесами пьяную женщину и пытался это скрыть

Водитель пытался соврать полицейским о своей непричастности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

61-летний иркутянин одним августовским днем вышел из своего дома по улице Северной, сед в "УАЗ Патриот" и хотел спокойно поехать по своим делам. Но, когда он вжал педаль газа, понял, что под колесами что-то есть - машина будто переехала препятствие. Когда мужчина вышел проверить, ужаснулся: это была пожилая пьяная женщина. Испугавшись наказания. сибирят отвез машину в другое место, а пострадавшую перетащил к воротам своего гаража и вызвал скорую. Медики констатировали ее смерть.

- Сотрудников правоохранительных органов мужчина ввел в заблуждение, сообщив о своей непричастности к содеянному. Была изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент наезда на женщину указанным автомобилем. На допросе следователям мужчина признал факт наезда, - рассказали в СК Иркутской области.

После проведения проверки эксперты пришли к мнению, что ответственность за происшествие несет именно водитель. Он обязан был проверить безопасность старта движения, но этим пренебрег.

Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смертельном ДТП, которое произошло вечером 26 октября на трассе "Сибирь". БМВ по неизвестной причине вылетел под колеса КамАЗа, водитель погиб.

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