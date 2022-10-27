Аграриям в Иркутской области станут еще активнее помогать с покупкой техники. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для развития сельского хозяйства очень важно, чтобы вовремя обновлялась техника. Модернизация усилится - губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве. Наш регион и раньше активно покупал оборудование и технику в лизинг через эту компанию. Приангарье входит в топ-5 субъектов России по поставкам техники и оборудования, за 20 лет к нам доставили 2,2 тысячи машин.

- Через «Росагролизинг» приобретается более 25% всей субсидируемой техники и оборудования в Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев.

В чем новшества? Теперь, чтобы аграрии могли быстро и легко получить технику компании, связующим звеном выступит Корпорация развития Иркутской области. Подавать документы станет проще, а в будущем планируется создать региональную лизинговую компанию с «мягкими» условиями.

Павел Косов отметил, что взаимодействие с регионом растет.

- В этом году компания в 2,5 раза увеличила инвестиции в основные фонды иркутских аграриев. Сегодня на различных стадиях поставки находится техника более, чем на миллиард рублей, - рассказал глава Росагролизинга.

Также он отметил, что в планах - ускорить техническую модернизацию сельского хозяйства в Иркутской области.

Добавим, что руководство региона поддерживает аграриев, приобретающих сельхозтехнику в лизинг: им возмещают до 40% затрат на технику из бюджета Приангарья.