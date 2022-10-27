29 агрошкол в Иркутской области обновят оборудование до конца года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Детей в Иркутской области со школьной скамьи учат тонкостям аграрного дела, в том числе основам экономики и менеджмента. Для того чтобы обучение было современным и комфортным, в 29 агробизнес-школах региона до конца года обновят оборудование. На это выделяют 10 миллионов рублей из регионального бюджета - постановление об этом подписал первый заместитель губернатора Иркутской области - председатель правительства региона Константин Зайцев.

Больше всего школ, которые получат такие субсидии, находится в Братском, Боханском, Слюдянском, Аларском, Тайшетском и Усольском районах.

Напомним, агробизнес образование внедряют в селах Приангарья с 2014 года. Сейчас в регионе 66 пилотных площадок, где воплощают подписанную в прошлом году концепцию проектов, - это 62 школы, три детских сада и дом детского творчества.

- Губернатор неоднократно подчеркивал, что регион заинтересован в развитии агробизнес-образования, в том числе для продвижения сельских территорий, - сказал подчеркнул Константин Зайцев. - Агробизнес-школы дают школьникам понимание азов экономики сельского хозяйства, менеджмента. Эта работа направлена на формирование профессионального самоопределения. Уверен, что полученные знания, приобретенный опыт и навыки пригодятся ребятам в дальнейшей учебе и в работе на селе.