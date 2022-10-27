Трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа на улице Лермонтова в Иркутске

Прокуратура начала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 22 октября в Иркутске по улице Лермонтова произошло страшное: трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоквартирного года. Ребенок получила травмы, ее госпитализировали, врачи оказали необходимую помощь. К счастью, малышка жива, состояние оценивают как удовлетворительное. Теперь прокуратура Иркутской области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело.

Как рассказали в прокуратуре, девочка осталась вдвоем с малолетним братом, родителей поблизости во время падения не было. По информации следственного комитета, в квартире находился 31-летний мужчина, отец. Именно против него возбудили уголовное дело по статье "оставление в опасности".

Сейчас проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Позже будет дана оценка ответственности взрослого.

Ранее "КП-Иркутск" писала о смертельном ДТП в Иркутске: водитель не заметил пьяную женщину, спящую под его колесами, и переехал ее.

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