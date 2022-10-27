Здания на площадке бывшего «Усольехимпрома» закончат разбирать в ноябре. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Разбирать здания на площадке бывшего «Усольехимпрома» закончат в ноябре. Уже демонтировано 182 строения из 204. Занимается этим ФГУП "Федеральный экологический оператор". Работы идут быстрее, чем планировалось по графику.

Подробно о ситуации на промплощадке говорили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев.

Так, обсудили ликвидацию цеха № 94, где находятся емкости с отходами III и IV классов опасности. Госкорпорация «Росатом», специалисты Ростехнадзора и администрация Усолья-Сибирского обследовали объект, провели инвентаризацию. Все емкости герметичны. Цех разберут, отходы утилизируют.

Напомним, работы проводятся по комплексному проекту по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском. Предусмотрено несколько этапов, первоочередные работы провели еще в 2020-2021 году.

Тем временем, осенью на промплощадке начали строить экотехнопарк «Восток». Здесь будут обезвреживать и перерабатывать ртутьсодержащие отходы так, чтобы получать из них полезные компоненты – например, ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, аммоний хлористый, соли и оксиды металлов. Их можно будет снова использовать в производстве. Всего в стране появится семь таких технопарков, их создадут на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия или построят с нуля, как в Иркутской области.