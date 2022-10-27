Центр Братска начали отапливать с ТЭЦ-6 после консервации Галачинской котельной

На перенос потребовалось три года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Братске завершили сложный переход с Галачинской котельной на ТЭЦ-6 для отапливания Центрального района города. Котельную "законсервировали" - остановили работу котлов и генераторов. Сейчас на объекте функционирует только канализация, подача питьевой воды и водоотведение. Задача передачи тепла теперь лежит на железных плечах ТЭЦ-6.

Котельная работала на город сорок лет. Для перевода теплоснабжения потребовалось три года и 1,5 миллиарда рублей. На теплосетях поставили новые трубы, перебои с подачей тепла в многоквартирные дома должны закончится.

Отметим, Братск - северный город, здесь температура падает достаточно стремительно с приходом осени. Поэтому каждое отключение теплоснабжения становится серьезной проблемой для жителей многоквартирных домой, учеников школ и детсадов, сотрудников медучреждений.

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