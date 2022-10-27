Иркутская область и Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий договорились о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Сельскому хозяйству нужна помощь ученых, их разработки и инновации. Глава Иркутской области Игорь Кобзев и директор «Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст подписали соглашение о сотрудничестве, а это значит, что взаимодействие укрепится.

- Науке в целом и в частности аграрной науке отводится очень важная роль по повышению эффективности ведения сельского хозяйства в условиях импортозамещения семян, кормовых добавок, средств защиты растений, техники и оборудования - всего того, что так необходимо сельхозпроизводителям, - сказал Игорь Кобзев. - Уверен, что наше сотрудничество обеспечит разработку новых сортов агрокультур, а также создание новых технологий производства и переработки сельхозпродукции.

Так, ученые будут работать над сохранением разнообразия растений в Иркутской области, помогать в развитии селекции и агробиотехнологий, в вопросах продовольственной безопасности региона.

Губернатор отметил, что это научный центр мирового уровня, с уникальными кадрами и мощной научной инфраструктурой. Планируется проводить на его базе стажировки и практику для студентов, аспирантов и молодых ученых.

- Иркутская область - первый регион, с которым подписываем такое соглашение. Как большой научный центр будем предоставлять необходимое сопровождение, - отметил Кирилл Голохваст.