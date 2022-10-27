В Иркутской области расширят производство пиломатериалов за 700 млн рублей

83 миллиона направят на закупку котельных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области подписали контракт на расширение производства пиломатериалов пониженной влажности. Для увеличения мощностей предприятий инвестируют 700 миллионов рублей, 83 из них пойдут на закупку оборудования для сушильного комплекса. Об этом рассказали в Фонде развития промышленности региона.

- Прогнозируемый объем ежегодного выпуска готовой продукции глубокой переработки после модернизации производства вырастет почти в два раза - с 6 тысяч кубических метров в 2023 году до 11 тысяч кубометров в 2027 году, - сказано в пресс-релизе.

Проект основан на софинансировании: 70% из средств федерального Фонда развития промышленности, 30% - из резервов регионального фонда. При этом заем предоставляет на 5 лет с 1% годовых.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Братске удалось перенести задачу отопления Центрального района на ТЭЦ-6.

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