Лизинговую компанию по продаже сельхозтехники хотят организовать в Иркутской области

Иркутская область заключила договор, который позволит модернизировать АПК Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали, что в ближайшие годы власти хотят сформировать лизинговую региональную компанию по продаже сельскохозяйственной техники и оборудования. Об этом рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев на выставке "Агропромышленная неделя".

- Корпорация развития Иркутской области рассматривается как одна из баз, где может быть создана компания, в задачи которой будет входить продажа сельхозтехники на льготных условиях с минимальной наценкой, - пояснили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Недавно губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с федеральной агропромышленной лизинговой компании. Согласно тексту документа, организация окажет меры поддержки сельхозпроизводителям Иркутской области. Договор подразумевает реализацию проектов по модернизации АПК.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Приангарье собираются реализовать крупный инвестиционный проект по расширению производства пиломатериалов, которые наиболее стойкие к влаге. Для модернизации понадобится 700 миллионов рублей.

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