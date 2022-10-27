Митинг в память о репрессиях 1930-х годов пройдет в Иркутске 28 октября

После митинга организуют концерт Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили о предстоящем митинге, который пройдет 28 октября в полдень на мемориальном кладбище в поселке Пивовариха. Он посвящен памяти тех, кто пострадал от репрессий в 1930-1940-х годах прошлого столетия.

- К участию будут приглашены иркутяне, имеющие статус "реабилитированных" и "пострадавших от политических репрессий", их дети и родственники. Для них администрация города организует транспорт, - рассказали в мэрии.

После этого, в 14:00, в доме культуры "Дружба" организуют концерт на ту же тематику.

Ранее "КП-Иркутск" писала об учительнице из Бурятии, которая смогла спасти двух влюбленных лебедей. Одна из птиц повредила крыло, а вторая осталась рядом. Вызволять из беды белоснежных красавцев вызвались помочь и ученики педагога. Два девятиклассника вместе с ней отправились к озеру.

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