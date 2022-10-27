Детский сад в Ново-Ленино примет первых воспитанников до 1 апреля 2023 года

Строительство начали еще в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Детский сад в Ново-Ленино, строительство которого началось еще в сентября 2021 года, примет первых детей к 1 апреля 2023 года. Корпуса возводят с нуля, ход работ проверил губернатор региона Игорь Кобзев. Готовность проекта составляет 65%. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Сейчас ведется кладка стен перегородок, облицовка фасада, монтаж внутренних инженерных сетей, наружных металлических лестниц, штукатурка стен, монтаж кровли, благоустройство территории, - сообщили в пресс-службе.

Рядом с объектом строят две 17-этажки, в которых будут квартиры для тех граждан, кто имеет аварийное жилье. Им нужно срочное переселение.

Ранее "КП-Иркутск" писала об учительнице из Бурятии, которая вместе с учениками спасла двух влюбленных лебедей. Птицы упали в холодное озеро и не могли самостоятельно выбраться. Тогда на помощь пришли люди.

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