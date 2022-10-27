Отключение света в Иркутске 28 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Иркутске 28 октября не обойдет стороной ни один округ города, во всех четырех есть дома, которые окажутся без света. Причиной отключения стали ремонтные работы, которые длятся уже длительное время.

Отключение света в Иркутске 28 октября

Перебои с электричеством будут в разное время, в зависимости от адресов. Где-то света не будет только полчаса, где-то отключение пройдут глубокой ночью. Некоторым домам повезло меньше - у них не будет электричества с самого утра.

Таким образом, отключение света в Иркутске 28 октября затронет некоторые улицы Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов. Больше всего "зацепит" Ленинский округ. Точные адреса можно посмотреть в таблицах, которые представила ответственная за энергосбыт компания.

Отключение света в Иркутске 28 октября

Отключение света в Иркутске 28 октября

Отключение света в Иркутске 28 октября

Отключение света в Иркутске 28 октября

Отключение света в Иркутске 28 октября