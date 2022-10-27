Отключение света в Иркутске 28 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отключение света в Иркутске 28 октября не обойдет стороной ни один округ города, во всех четырех есть дома, которые окажутся без света. Причиной отключения стали ремонтные работы, которые длятся уже длительное время.
Перебои с электричеством будут в разное время, в зависимости от адресов. Где-то света не будет только полчаса, где-то отключение пройдут глубокой ночью. Некоторым домам повезло меньше - у них не будет электричества с самого утра.
Таким образом, отключение света в Иркутске 28 октября затронет некоторые улицы Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского округов. Больше всего "зацепит" Ленинский округ. Точные адреса можно посмотреть в таблицах, которые представила ответственная за энергосбыт компания.
Отключение света в Иркутске 28 октября
Отключение света в Иркутске 28 октября
Отключение света в Иркутске 28 октября
Отключение света в Иркутске 28 октября
Отключение света в Иркутске 28 октября
Отключение света в Иркутске 28 октября