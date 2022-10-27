В Свердловском округе Иркутска отремонтировали 2 км дорог в частном секторе

Жители этих территорий оставляли запросы в администрацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Свердловском округе Иркутска дорожники закончили класть новый асфальт и латать ямы на восьми участках дорог в частном секторе. Местные жители просили администрацию взяться за дороги, которые к осени размывают дожди. Работы закончили к концу октября. Об этом рассказали в мэрии.

- Новый асфальт уложили на следующих улицах: Еловая. Кольцова, Ломоносова, Переулок Короленко, Овражная, Лиственничная, - отчитались в пресс-службе.

Чтобы ускорить начало ремонтных работ в вашем районе, нужно направлять заявки в администрацию города. Тогда, если их накопится достаточное количество, начнется рассмотрение запросов, а после - ремонт.

В Иркутске в 2022 году закончили ремонт улицы Карла Маркса, который стал самым крупным проектом в этой сфере за год. Тут не только обновили покрытие, но и полностью модернизировали освещение, благоустроили пешеходные зоны.

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