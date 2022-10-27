Гороскоп от бурятских лам на 28 октября: стоит ли решать в этот день серьезные вопросы Фото: Яна ЛИСИНА

Пятница - как долго ждут этот день все, кто работает пятидневку. Наконец-то можно расслабиться, предвкушая выходные, но перед этим, конечно же, доделать кучу дел, скопившихся за неделю. А стоит ли в этот день, 28 октября, решать серьезные вопросы? Все ли получится так, как планировали? Ответ есть у бурятских лам. Составленный ими гороскоп называется Зурхай.

Итак, это будет 3-й лунный день с элементом Железо. День Венеры.

- День очень хороший, «день собраний и благодетели», «счастья и удачи», благоприятный для любых начинаний, - сообщается на сайте Буддийской традиционной Сангхи России. - В этот день задуманные дела и вопросы будут решаться легко.

Если о конкретных занятиях, то астрологический прогноз говорит, что день подходит для того, чтобы писать научные труды и трактаты, обустраивать жилище, обшивать и утеплять дом, собирать вещи, а еще ставить закваску.

Также ламы отмечают, что 28 октября - благоприятный день для людей, родившихся в Год лошади, овцы, обезьяны и курицы.

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