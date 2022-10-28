Какой будет погода в Иркутске 28 октября, узнали у синоптиков Фото: Мария КНЯЗЕВА

Погода в Иркутске 28 октября снова подарит горожанам отличный сентябрьский денек. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Таким прогнозом поделились с КП-Иркутск синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 28 октября

- Погода в Иркутске 28 октября: в городе небольшая облачность, без осадков, - говорят метеорологи. – Дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем температура поднимется до +8…+10.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 731 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 50%.

Погода в Иркутской области 28 октября ожидается с переменной облачностью. Небольшой дождь с мокрым снегом выпадут на западе региона. Ветер в Приангарье дует с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут по области +6…+11, если небо закроют облака, станет еще холоднее, показатели опустятся до +2…-3.

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