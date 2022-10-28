Границы трех ТОСов утвердила Дума города Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Границы трех территориальных общественных самоуправлений утвердила Дума города Иркутска на 43-м заседании народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба избираемого органа.

- Установили границы на территории, где уже осуществляется территориальное общественное самоуправление «Авиатор», а также там, где предполагаются ТОС «Полярная звезда» и «Наше время», - отмечают представители городской Думы. – Ранее, на предыдущем заседании обозначили границы ТОСов «Академический» и «На Герасимова».

Кстати, в этот раз на заседании обсуждался также прогнозный план приватизации муниципального городского имущества. Его на 2023 год утвердили, также, как и на плановый период последующих после него двух лет.

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