Работникам сельхозпредприятия выплатили 4 миллиона рублей долга по зарплате в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудникам реорганизованного в сентябре этого года сельскохозяйственного учреждения не выплатили зарплату, общий долг перед ними составил более четырех миллионов рублей. Получить деньги работники, занимавшиеся выращиванием зерновых культур, смогли после вмешательства прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку исполнения трудового законодательства и обнаружила это нарушение, - говорят в организации. – 195 человек не получили положенную им заработную плату за летние месяцы.

Специалисты внесли представление ответственным за это людям. Так, после содействия прокуратуры, сибиряки получили честно заработанные деньги. Долг по зарплате перед ними погашен полностью.

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