17-летний юноша на мотоцикле насмерть сбил пенсионерку в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В селе Хайта Усольского района полицейские установили личность виновного в смерти пенсионерки. Им оказался 17-летний подросток на незарегистрированном мотоцикле «Рейсер». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД РФ по Иркутской области и СУ СК РФ региона.

- Тело женщины было обнаружено вечером на улице Полевая, - говорят в МВД Приангарья. - Опрос полицейскими граждан, находящихся в близлежащих домах, какой-либо дополнительной информации о происшествии не принес, видеокамеры отсутствовали.

Приехавшие на место следователи установили, что женщина погибла в ДТП. Полицейские провели розыскные мероприятия и вышли на след подозреваемого. Юноша по закону не должен был садиться за руль мотоцикла, не имел на то права, его транспорт не был зарегистрирован, плюс ко всему, он покинул место ДТП.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

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