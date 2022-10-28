Стало известно, сколько всего домов повреждено в районе падения самолета в Иркутске

Дома в районе падения самолета в Иркутске обследовали на предмет повреждений Фото: Виктория КУДАЕВА

В Иркутске на месте падения самолета до сих пор идет работа. Накануне специалисты комитета по управлению Ленинским округом обследовали близлежащие дома на предмет повреждений. Проверять все дома в районе Павла Красильникова, Пржевальского, переулков Архипова, Верещагина и 2-го Советского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Уже известно, что пострадали от падения истребителя на жилой дом в Иркутске 23 октября не только две семьи, живших в разрушенном здании, но ущерб нанесен и домовладениям вокруг. Проблемы есть по восьми адресам.

- Повреждены крыши домов, веранд, хозяйственных построек, нарушено остекление теплиц, разрушены деревянные заборы, - говорят в мэрии. - Зафиксированы трещины в кирпичной стене одного из домов.

Всем пострадавшим выплатят компенсации. Деньги они получат от страховой компании Иркутского авиационного завода. Напомним, в воскресенье, 23 октября, примерно в 18.20 на жилой дом во 2-ом Советском переулке упал истребитель Су 30. Погибли оба пилота. К счастью, в той половине дома, на которую пришелся основной удар, никого не было, а у второй половины обрушилась одна стена и загорелась крыша – семья с 7-летним ребенком смогла выбежать из здания.

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