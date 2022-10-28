Назальная вакцина от COVID-19 поступила в Иркутскую область

Интраназальный способ введения вакцины против COVID-19 доступен для жителей Иркутской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутскую область поступила первая партия назальной вакцины против коронавируса. В ближайшие дни ее распределят в медучреждения Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Шелехова, Черемхова, Усолья-Сибирского, поселка Усть-Ордынский. Всего – более 10 тысяч насадок для распыления вакцины.

- С 1 ноября в регионе начнут применять назальный способ введения, - рассказал губернатор Игорь Кобзев. – Количество заболевших коронавирусом сокращается, в том числе благодаря профилактике. В больницах области уменьшаем и количество коек для больных ковидом.

Пройти бесплатную вакцинацию можно в поликлиниках по полису ОМС. Осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов добавил, что за две недели коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом сократился на 331 койку. Таким образом, в учреждениях действуют 532 койки.