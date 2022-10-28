13.6 км дороги Баяндай - Еланцы - Хужир отремонтировали в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области отремонтировали почти 14 километров дороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Участок уже доступен для проезда. Там уложен новый асфальт, восстановлены искусственные сооружения, установлены дорожные знаки, столбики и две остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что ремонт на одной из самых популярных дорог, ведущих к Байкалу, проводился с 8 по 22 километр. Конструкция автодороги выбиралась исходя из интенсивности движения.

Напомним, что накануне стало известно о том, что в эксплуатацию введен еще один участок другой автодороги, так же ведущей к одному из популярных мест отдыха иркутян – Братскому морю. Это трасса Нукуты – Ворот – Онгой – Закулей – Хадахан. Там в порядок привели 23 километра дороги - с 15 по 38: восстановили земляное полотно, подняли уровень дороги, устранили прогибы и выровняли проезжую часть.

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