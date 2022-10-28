Прачечный комбинат для больниц и гостиниц откроется в Иркутске в 2023 году
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
В Иркутске в 2023 году начнет работу специализированный прачечный комбинат для больниц и гостиниц. Его услугами смогут пользоваться гостиницы, санатории и больницы. Специалисты уверены, что от появления этого предприятия будет не только экономический, но и социальный эффект. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Качественная стирка обеспечит профилактику внутрибольничных инфекций, - уверены организаторы. - Услуги комбината будут востребованы со стороны гостиниц: турпоток в Иркутскую область постоянно растет, поэтому нужны организации, которые будут оказывать отелям услуги по качественной стирке и химической обработке белья.
Расчетная стоимость проекта поярдка 58 миллионов рублей, 12 из них - заемные средства Корпорации развития Иркутской области.
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