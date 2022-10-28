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Общество28 октября 2022 4:21

70 000 детей появились на свет в перинатальном центре Иркутска с 2013 года

Накануне прошла торжественная выписка семидесятитысячного ребенка
Мария КНЯЗЕВА
Семидесятитысячного новорожденного уже выписали домой из Иркутского перинатального центра

Семидесятитысячного новорожденного уже выписали домой из Иркутского перинатального центра

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

70 000. Именно столько накануне показали часы-счетчик в городском перинатальном центре Иркутска. Эта цифра показывает, сколько малышей появилось на свет в новом здании роддома, открывшемся в 2013 году. Выписка юбилейного новорожденного уже состоялась. Эту радостную новость сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области и минздраве региона.

Юбилейным «свертком от аиста» оказался мальчик. Он родился 24 октября. С ним все хорошо, поэтому вместе с мамой их уже отправили домой, где малыша ждут две старшие сестры и папа – врач. Глава семьи трудится нейрохирургом в Иркутской городской клинической больнице.

- Хотелось бы пожелать, чтобы сын продолжил династию врачей, и, конечно, малышу и маме здоровья, - прокомментировал рождение сына в семье коллеги исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Стоит отметить, что 60-тысячного ребенка выписывали из Иркутского городского перинатального центра в мае прошлого года. Получается, что 10 тысяч ребят родилось за полтора года.

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