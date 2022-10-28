Новоселам в деревне Сосновый Бор под Иркутском вручили ключи от новых квартир.

Ключи от восьми новых квартир вручены жителям деревни Сосновый Бор. Возможность поселиться в новом доме появилась благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс- служба администрации Иркутского района.

- В новых квартирах - чистовая отделка (обои, натяжные потолки, линолеум), установлена вся необходимая сантехника, подключено отопление и водоснабжение, - сообщают в пресс- службе. Как отметила глава поселения Елена Фокина, переселяются в него, в основном, люди старшего возраста, которые живут в деревне с момента ее основания.

По результатам обследования, которое было проведено в поселке 7 лет назад, в 2015 году, семь многоквартирных домов в Сосновом Бору были признаны аварийными. Под расселение попали 64 квартиры. А три года назад Сосновый Бор вошел в программу переселения из аварийного жилищного фонда. Жителям было предложено на выбор: либо выплата стоимости жилья, либо переселение в новые дома. Часть предпочла получить деньги, а 23 семьи решили дождаться постройки домов. Всего на компенсации и постройку жилья выделено 143 млн рублей, как из федерального, так и из областного и местного бюджетов.