Отключение отопления в Иркутске 31 октября
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Отключение отопления в Иркутске 31 октября анонсировал оператор теплосетей. Перебои с подачей тепла затронут всего несколько улицы двух округов, пару десятков домов.
- В Свердловском округе проведём ремонт тепловой сети в микрорайоне Университетский, 33. В Правобережном округе проведём ремонт тепломеханического оборудования на котельной "Стройдеталь", - рассказали в компании.
Отключение отопления в Иркутске 31 октября пройдет в Свердловском и Правобережном округах. Тепла не будет с 9 утра до вечера, точные адреса можно посмотреть в таблице от оператора теплосетей. Отметим, подобные отключения являются регулярными.
Отключение отопления в Иркутске 31 октября