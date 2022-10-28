Отключение отопления в Иркутске 31 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 31 октября анонсировал оператор теплосетей. Перебои с подачей тепла затронут всего несколько улицы двух округов, пару десятков домов.

Отключение отопления в Иркутске 31 октября

- В Свердловском округе проведём ремонт тепловой сети в микрорайоне Университетский, 33. В Правобережном округе проведём ремонт тепломеханического оборудования на котельной "Стройдеталь", - рассказали в компании.

Отключение отопления в Иркутске 31 октября пройдет в Свердловском и Правобережном округах. Тепла не будет с 9 утра до вечера, точные адреса можно посмотреть в таблице от оператора теплосетей. Отметим, подобные отключения являются регулярными.