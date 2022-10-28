Фото: пресс-служба Международного аэропорта Иркутска

Зимнее расписание аэропорта Иркутск 2022 года начнет действовать уже 30 октября, об этом рассказали в пресс-службе организации. Новый график работы будет действовать до марта 2023 года включительно. Из новшеств: открываются новые прямые рейсы в разные города.

Зимнее расписание аэропорта Иркутск 2022

С 31 октября два раза в неделю можно будет сесть на самолет прямого следования в Казань и Кемерово. "Уральские авиалинии" закрыли направление Санкт-Петербург-Екатеринбург-Иркутск-Владивосток, взамен дали возможность добраться из Иркутска до Екатеринбурга.

- Регулярные рейсы из Иркутска в Красноярск продолжатся в привычном режиме для пассажиров. Программу полетов до Москвы будут осуществлять 5 перевозчиков: "Аэрофлот", "S7 Airlines", "Уральские авиалинии", "Победа" и "Utair". Перевозить пассажиров в Санкт-Петербург будут "S7 Airlines", - рассказали в Международном аэропорту Иркутска.

Впервые с начала 2022 года возобновят рейс Иркутск-Бангкок, частота вылетов достаточно большая - пять раз в неделю. Таким образом, зимнее расписание аэропорта Иркутск 2022 года отличается от летнего достаточно серьезно.

Напомним, за год аэропорт Иркутска посетили более двух миллионов человек.

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