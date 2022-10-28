В Радищево пожар 28 октября охватил частный дом и примыкающий к нему гараж

В этот же день пожарные проводили рейды для профилактики пожаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В МЧС Иркутской области сообщили о тушении пожара в микрорайоне Радищево в Иркутске. Диспетчеры приняли сообщение о том, что в частном доме начало распространяться пламя, потушить его своими силами не получилось. На место выехала бригада специалистов.

- В условиях плотной застройки пламя быстро перекинулось с гаража на кровлю рядом стоящего дома. Пожар был ликвидирован силами шести пожарных расчетов в 15:01. Огнем поврежден гараж и частный дом, общая площадь пожара составила 214 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Сейчас пожарные делают проливку зданий, чтобы они снова не загорелись. Специалистам еще предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара. О пострадавших в МЧС не сообщали.

Отметим, спасатели Иркутской области регулярно проводят рейды для профилактики пожаров в жилых домах. Они приходят к семьям, чтобы разъяснить опасность неправильного или безответственного обращения с печами, обогревателями и открытым огнем.

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