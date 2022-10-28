Глава Иркутской области распорядился представить к награде 22 многодетные матери

Всего в регионе 192 награжденных матери Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал распоряжение о предоставлении почетного знака "Материнская слава" 22 жительницам региона. Они родили и воспитали более пяти детей каждая, чем заслужили почет и уважение. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Это многодетные матери из Куйтунского, Качугского, Заларинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского, Тулунского, Усольского, Шелеховского, Осинского, Нукутского, Иркутского районов, городов Иркутск и Тулун. Знаки им вручат в преддверии Дня матери 27 ноября, - объяснили в пресс-службе.

Всего в Иркутской области почетный знак получили 192 женщины. Вручение наград начали с 2008 года. Помимо знака, матери получат соответствующее удостоверение и единовременная поощрительная выплата в 150 тысяч рублей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что с 2013 года в перинатальном центре Иркутска родили 70 тысяч малышей. Юбилейным "свертком от аиста" оказался мальчик. Он родился 24 октября. С ним все хорошо, поэтому вместе с мамой их уже отправили домой, где малыша ждут две старшие сестры и папа – врач. Глава семьи трудится нейрохирургом в Иркутской городской клинической больнице.

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