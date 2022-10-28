910 тысяч квадратных метров жилья построили в Иркутской области с начала 2022 года

Работы проводят в рамках программы повышения доступности жилья Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За девять месяцев 2022 года в Иркутской области построили и сдали в эксплуатацию 910 тысяч квадратных метров жилых помещений. Продолжается строительство многоквартирных зданий, в том числе для тех, кто сейчас проживает в аварийных домах. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- За девять месяцев 2022 года в области построено 910,1 тысячи квадратных метров жилья – 103,5% к аналогичному периоду 2021 года. Всего в текущем году планируется сдать не менее одного миллиона 115 тысяч квадратных метров жилья. Уверен, что все условия для этого есть, - цитируем пресс-служба губернатора Игоря Кобзева, который посетил отчетное годовое собрание Союза строителей региона.

Отметим, работы проводят с целью повышения доступности жилья для населения. Ранее "КП-Иркутск" писала, сколько стоит купить свой частный дом в октябре 2022 года в Иркутской области. Также указали средние расценки на покупку двухкомнатной "вторички" в Иркутске. Скажем сразу - цены кусаются.

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