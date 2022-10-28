929 семей из Иркутской области потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

Помимо "обычного" маткапитала, действует еще и областной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За девять месяцев 2022 года в Иркутской области 900 семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Они поменяли ветхие дома на квартиры или наоборот - купили дом в сельской местности. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Более 103 миллионов рублей направлено многодетным семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного материнского капитала. За 10 лет, с момента установления материнского капитала, этим правом в регионе воспользовались более 18 тысяч семей, - рассказали в пресс-службе.

Также с 2012 года в Приангарье действует областной семейный капитал, средства на него выделили по нацпроекту "Демография". Если для "обычного" маткапитала нужно, чтобы в семье было два ребенка, то для областного - три. Последний с 2012 года получили уже 52 тысячи семей.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что за неполный 2022 год в регионе построили и сдали в эксплуатацию 910 тысяч квадратных метров жилья. Это выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

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